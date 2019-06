Il Collegio, dopo il successo dello scorso anno, tornerà anche nel 2020 con la quarta stagione.

E se la prima edizione è stata ambientata nel 1960, la seconda nel 1961 e la terza nel 1968, la quarta sarà ambientata negli anni Ottanta e questo fa presupporre anche un cambio di voce narrante, che potrebbe così passare dal settantenne Giancarlo Magalli a qualcuno o qualcuna più giovane, che ha fatto le scuole medie proprio negli anni di Bim Bum Bam.

La voce narrante, come già sappiamo, racconta aneddoti e curiosità della propria vita scolastica inerente proprio all’anno vissuto dai ragazzi all’interno del Collegio, dovesse quindi essere confermata come epoca storica l’inizio degli anni Ottanta, sarebbe escluso di default Giancarlo Magalli, che in quegli anni aveva già soffiato le 30 candeline.

Il Collegio dovrebbe quindi essere ambientato all’inizio degli anni Ottanta, dato che il sito della casa di produzione Magnolia sta cercando per il reality insegnanti di informatica, materia entrata nelle scuole proprio quarant’anni fa.

Magnolia sta cercando:

– Giovani insegnanti donne di italiano, storia, geografia e matematica

– Insegnanti di musica e canto

– Insegnanti di applicazioni tecniche

– Insegnanti di scienze motorie

– Insegnanti di informatica

Chi ha fatto le scuole medie negli anni Ottanta? B!tches, fuori i nomi dei conduttori che potrebbero prendere il posto di Giancarlo Magalli. Io un’idea ce l’ho: ADRIANA VOLPE, classe 1973.

Morirei.