Ops, un assorbente, sembra strano vederlo pubblicato ma fa parte della quotidianità di tutti. Ho accettato questa di fare questa pubblicità dopo la polemica scattata sul dover alzare le tasse degli assorbenti, l’ho fatto per ribadire il nostro diritto ad avere un ciclo tranquillo e senza ulteriori problemi rispetto a quelli che già da fisicamente. La pubblicità ha un linguaggio semplice per arrivare senza problemi ad un pubblico più piccolo. Non possiamo essere penalizzate per qualcosa che non scegliamo di avere. Gli assorbenti non sono considerati beni di prima necessità.Qualcuno, con tutti i problemi che abbiamo, ha identificato gli assorbenti come problema ambientale ed è anche giusto, ma quanto incidono realmente sull’ambiente?! Le coppette?! Glielo spiegate voi ad una bambina di 11 anni come usare la coppetta?! Anche se fosse va bene, ma glielo spiegate voi che a prescindere che se le piaccia o meno deve usare la coppetta perché :“ a mamma gli assorbenti come le tue amiche non li possiamo comprare perché costano troppo, non conviene”. Io non sono contro la coppetta anzi, per tante donne sarà anche migliore dell’assorbente e sarà pure vero che ridurrà l’inquinamento, ma noi dobbiamo poter scegliere. Il ciclo non solo non deve essere più un tabù ma non deve essere più così gravante a livello economico. Le lamette , LE LAMETTE USA E GETTA, sono bene di prima necessità e cazzo se inquinano e allora ci prendete in giro?! Noi siamo il paese con la maggiore tassa sull’assorbente. L’ambiente dobbiamo aiutarlo e io sono la prima sostenitrice ma non c’è alcun bisogno di estremizzare, ne tanto meno di annullarci come esseri umani. Tante cose si possono evitare e tante cose in più possiamo fare, ma lucrare sull’argomento per interessi politici mi sembra alquanto ridicolo. NON DIVENTATE ESTREMISTI. Premesso ciò, di cui parlo ormai da qualche anno. Sono fiera della pubblicità, ironica, pungente e significativa. Tre ragazze, idole di molte bambine, per la prima volta parlano di disagi legati al ciclo anche se in maniera scherzosa. C’è un marchio dietro?! Certo anche io lavoro, ma come dico sempre io scelgo, non mi sono mai svenduta.