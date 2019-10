Fate largo perché nella quarta edizione de Il Collegio c’è anche Sara Piccione, una reginetta di bellezza che solo negli ultimi mesi ha vinto ben quattro fasce: Miss Gidiferroblog 2018, Miss Bottrighe 2018, Miss Grand Prix Talento Trentino Alto Adige 2018 ed anche Miss I Love Bikini al concorso Miss Red Carpet 2019. E Perla Maria di Maria Monsè muta.

Nel video di presentazione per Il Collegio, Sara Piccione si è definita “bella” ma anche “insicura”.

“La mia famiglia mi dice che sono molto bella e io sto facendo di tutto per crederci. Mi devo sempre truccare, vestirmi bene e farmi i capelli perché se no non esco di casa. Ho aperto una pagina social per far vedere alle persone la parte migliore di me e nascondere la parte più brutta. Dall’asilo alle elementari avevo delle maestre che mi facevano molta paura ed infatti tuttora ho questo rifiuto e quando c’è una interrogazione io abbasso la voce e mi rinchiudo in me stessa. Il collegio spero che mi aiuterà a superare le mie paure”.