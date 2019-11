Mario Tricca è senza ombra di dubbio il protagonista indiscusso di questa quarta stagione de Il Collegio ed intervistato da FanPage ha svelato qual è stato per lui il momento più difficile di quell’esperienza.

Fra i suoi ricordi più belli, invece, c’è la professoressa Petolicchio.

Per Mario Tricca l’esperienza ad Il Collegio è un punto di partenza: ora sogna di fare l’attore.

“Da grande io voglio fare l’attore ed avere un futuro in ambito cinematografico, senza dimenticare lo studio e la cultura personale che sono la chiave di tutte le porte! Spero di riuscire a diventare qualcuno nella vita, ed essere ricordato come Mario Tricca e non solo come quello del Collegio, perché considero questa mia esperienza televisiva non come un punto di arrivo ma come un punto di partenza. […] Penso che il pubblico non abbia ancora molto chiaro chi e come sono, perché è stata messa troppo in risalto l’ansia, che nella mia vita non gioca un ruolo così importante. Credo sia stata normale nei primi giorni, non ero mai stato così lontano da casa per tutto quel tempo!!! Quello che voglio far vedere alla gente è che Mario è un ragazzo determinato che va dritto per la sua strada, senza badare al giudizio altrui ma che accetta le critiche e ne fa tesoro”.