Cora e Marilù (quest’ultima conosciuta anche come Marilùùùùù) sono fra le protagoniste più famose de Il Collegio e intervistate da Niccolò Bettarini e Valeficent per la rubrica di YouTube Il Collegio Off, hanno parlato delle loro relazioni amorose.

Se Marilù al momento è felicemente fidanzata (non ha però rivelato chi è il fortunato), Cora è single dato che ha da poco chiuso la storia nata all’interno de Il Collegio con Dimitri Tincano, conosciuto proprio durante le registrazioni della terza edizione. “Siamo stati insieme otto mesi, poi l’ho lasciato“.

Durante l’intervista però Marilù ha svelato che Cora durante Il Collegio ha avuto una “simpatia” per un altro alunno, il bel Gabriele De Chiara. “Non è che era innamorata, però c’era qualcosa nell’aria…“, ha detto la sorella su Cora, che ha così replicato: “Non è vero, sono stata molto molto amica di Gabriele, ma niente di più di un’amicizia“.

Il gossip Cora Fazzini – Gabriele De Chiara è però morto sul nascere, dato che l’ex collegiale su Instagram ha pubblicato una serie di storie dove nega tutto.

“Dato che ho i Direct intasati dopo l’intervista che hanno fatto Cora e Marilù a Il Collegio Off, vi assicuro che tra me e Cora in Collegio non c’era nulla, solo amicizia. Perché a me piaceva la mia ex, Cora aveva un tipo, quindi no, eravamo solo amici. Nemmeno ora c’è qualcosa, perché Cora è l’ex del mio amico Dimitri (Tincano, Il Collegio 2, ndr) e quindi niente, gossip a zero. Siamo ottimi amici, ci sentiamo spesso”.