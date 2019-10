Maggy Gioia de Il Collegio va dritta per la sua strada e nonostante la shitstorm che l’ha colpita in settimana (tanto che pure alcuni professori sono intervenuti in sua difesa) è serena.

Intervistata da Il Fatto Quotidiano, Maggy Gioia ha etichettato Il Collegio come un’esperienza positiva sottolineando come non ci sia niente di male nel voler studiare.

“Sono semplicemente una studentessa a cui piace seguire le regole e cerca di imparare il più possibile. Se devo essere sincera, non prendo in considerazione le minacce. Quello che scrivono di cattivo su di me non mi tocca. Accetto qualsiasi commento negativo, purché non sia volgare. Il bullismo? No, non sono mai stata vittima di bullismo fino ad adesso. In generale quella de Il Collegio è stata un’esperienza positiva e in alcuni casi istruttiva, anche se tra noi compagni non si riusciva ad andare d’accordo a causa dei nostri caratteri diversi. Sicuramente mi sono piaciuti i Prof e soprattutto il Preside, con cui mi sono trovata in perfetta sintonia”.

Il suo sogno? Quella di diventare funzionario presso il Ministro degli Affari Esteri.

“Io mi definisco una persona educata, studiosa ma non secchiona. Non c’è nulla di male nel voler studiare, perché credo che attraverso lo studio riuscirò a realizzarmi. Il mio sogno? Diventare funzionario presso il Ministro degli Affari Esteri”.

Sicuramente un po’ spocchiosa e certamente non Miss Simpatia, ma Maggy Gioia è e deve essere un esempio per moltissimi giovani. Come l’abbiano convinta a partecipare a Il Collegio non lo so, ma ha pur sempre solo 14 anni.

La nostra Queen collegiale.