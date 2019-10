Ieri sera ha debuttato su Rai Due la quarta edizione de Il Collegio che ha visto la partecipazione di Simona Ventura come voce narrante. Fra pianti, tagli di capelli e prime interrogazioni, la classe si è molto unita e sono nate le prime amicizie.

Durante una delle prime notti, infatti, tutta la classe si è riunita ed ha smantellato l’aula portando cattedra e lavagna in cortile. Il preside ha ovviamente punito i ragazzi ad eccezione di Maggy Gioia che – al contrario dei suoi compagni – è rimasta in camera e si è rifiutata di prender parte alla bravata.

Maggy, in un confessionale successivo, ha auspicato una punizione esemplare e pesante per i suoi compagni di classe sottolineando come fossero degli ignoranti ad aver messo in pratica una bravata del genere.

Questo comportamento non è però piaciuto a molte persone che su Instagram proprio in queste ore la stanno ricoprendo di insulti, accusandola di non aver partecipato ad un atto vandalico all’interno della scuola. Fra offese, minacce, insulti e auguri di morte, il profilo di Maggy Gioia è diventato il far west.

Considerando che ha solo 14 anni, spero che qualcuno intervenga.

Meggy sta ricevendo un casino di insulti sui social e per cosa? Perché non ha preferito seguire il branco, raga voi dovete rivedere le vostre priorità, ho letto il commento di un tizio che le augurava addirittura il cancro. Ma curatevi cazzo #IlCollegio — rebecca 🎃 (@rebisprettyodd) October 22, 2019

Su IG insultano pesantemente Maggy, rendiamoci conto. Una ragazzina di 14 anni, che fa ancora la terza media, insultata solo perché sa cosa vuole, è studiosa e responsabile. Forse usa poco la diplomazia, ma imparerà crescendo. Certa gente non imparerà mai, invece#ilcollegio — Paola. 🐍 (@Iperborea_) October 22, 2019

Il Collegio, alcuni (dei troppi) insulti sul profilo Instagram di Maggy Gioia: