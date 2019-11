Luca Cobelli de Il Collegio ieri è stato ospite a Tv Talk su Rai Tre dove ha parlato della sua esperienza televisiva nel reality show di Rai Due.

Cobelli ora è maggiorenne ed ha già le idee chiare dato che vorrebbe accantonare la televisione per dedicarsi esclusivamente alla moda, dove vorrebbe lavorare come modello. Al contrario di Nicole Rossi e Jennifer Poni che dopo Il Collegio sono sbarcate a Pechino Express, Luca Cobelli non punta alla televisione ed ha anche ammesso (in tv!) di non guardare la tv (!).

“Io punto molto sulla moda, il successo sui social è una cosa in più: ho altri obiettivi”.

Luca Cobelli qualche settimana fa è stato intervistato anche per la rubrica Il Collegio Off dove ha parlato della sua donna ideale:

“Ho un carattere da eterno innamorato, se mi punto su una ragazza la faccio mia. Non ho relazioncine. Non uscirei mai con una fan perché uscirebbe con me per il mio nome e non per le caratteristiche che ho. Sono un fan di Jenny De Nucci e con lei ci uscirei, sì. Fra 10 anni mi immagino sulla mia Lamborghini verde con due fig*e a fianco ed una bella donna”.

E dato che Luca Cobelli non punta alla tv ma alla moda, oggi sarà ospite di Simona Ventura a La Domenica Ventura.