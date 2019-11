Ennesimo dramma per Francesco Cardamone de Il Collegio che – dopo la crisi sulla propria fronte dovuta al taglio dei capelli – ha sclerato contro Instagram colpevole di avergli rimosso il profilo.

“Oggi sono stato inattivo perché è successo un casino con InstaNgram, perché staMMattina alle 10:40, quando ME so svegliato, InstaNgram mi ha detto che mi ha disattivato l’account perché ho meno di 13 anni. Quindi oggi ho dovuto fare un casino, ho dovuto mandare tutta la documentazione per far vedere che ero maggiorenne, maggiorenne di tredici anni. Insomma”.

Ecco il video sfogo che merita di essere visto:

Ovviamente Francesco Cardamone – che è nato nel 2005 – ha tutto il diritto di essere su Instagram essendo un “maggiorenne di tredici anni“.

Considerando la dose di trash che ci ha regalato in queste prime puntate de Il Collegio non ci resta che far il conto alla rovescia per aspettare la sua maggiore età per auspicare di vederlo in qualche reality show.

Il Collegio, Francesco Cardamone garanzia di trash

Vi ricordo che durante il taglio di capelli avvenuto nelle scorse puntate de Il Collegio, Francesco Cardamone ha così sbottato: