Per la prima volta in quattro edizioni Il Collegio stiamo assistendo ad una shitstorm senza precedenti nei confronti di un’alunna quattordicenne, Maggy Gioia, accusata dai bulli del web di non aver deliberatamente partecipato ad una sommossa collegiale.

Alla valanga di insulti, offese e minacce di morte Maggy Gioia ha risposto togliendo la possibilità di lasciare commenti su Instagram, sperando che con il passare delle puntate de Il Collegio questo odio nei suoi confronti diminuisca.

Nel dubbio nella giornata di ieri vari alunni, supportati dal professor Andrea Maggi (italiano ed educazione civica), Luca Raina (storia e geografia) ed Alessandro Carnevale (educazione artistica), hanno lanciato vari messaggi social con l’hashtag #IoStoConMaggy. A loro hanno preso parte anche alcuni vecchi alunni delle passate edizioni.

Il bullismo è una piaga sociale ed i bulli andrebbero severamente puniti perché con il loro odio possono portare le vittime alla sofferenza, alla depressione e nei casi più estremi pure al suicidio.