Non è tutto oro ciò che luccica e Gabriele Montuori de Il Collegio lo sa benissimo dato che, una volta terminate le registrazioni del reality, molti suoi ex compagni di classe gli hanno voltato le spalle.

A svelare questo aneddoto è stato proprio Gabriele su Instagram in risposta ad una domanda di una fan, che gli aveva chiesto senza troppi giri di parole: “Perché alcuni collegiali non ti seguono?“. La domanda è stata fatta riferendosi probabilmente al trio dei “belloni” de Il Collegio (Asia Busciantella, George Ciupilan e la modella Sara Piccione) che sono gli unici della classe a non aver messo il follow al suo profilo.

Gabriele tuttavia non si è lasciato scoraggiare ed ha duramente risposto:

“Perché non mi seguono? Non lo so e sinceramente non mi interessa neanche saperlo, so solo che queste persone sono abbastanza ridicole, imbarazzanti ed incoerenti dal momento in cui al Collegio si parlava di aiuto reciproco fra di noi sui social, vedo che questo non è accaduto ma non mi interessa: io vado per la mia strada, loro vanno per la loro. Hanno partecipato al Collegio solo per avere un po’ di follower in più sui social e sinceramente non mi va di essere seguito da persone ridicole, imbarazzante ed incoerenti e va bene così”.

Gabriele con questo sfogo ha implicitamente ammesso che all’interno de Il Collegio l’intera classe si era messa d’accordo per supportarsi a vicenda sui social aumentando followers e contatti.

Per fortuna sono tutti minorenni, altrimenti come minimo si scambiavano pure i codici sconto per i tè drenanti.