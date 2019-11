Il professor Maggi de Il Collegio è stato intervistato da Francesco Canino per Panorama e fra un commento sugli ascolti (“che nessuno si aspettava“) ed uno sui messaggi spinti che riceve su Instagram (“Se ricevo su Instagram messaggi spinti? Diciamo che arrossisco continuamente ma mi diverto. All’inizio mia moglie era gelosa, poi abbiamo cominciato a prenderla con divertimento. La vivo con leggerezza: meglio quel tipo di apprezzamenti che gli insulti“), ha anche svelato alcune curiosità sulla trasmissione.

La prima riguarda lui. Il professor Maggi è un professore anche nella vita reale e non è un attore.

“Non c’è distinzione: io sono un insegnante nella vita, non un attore, e tutto ciò che faccio è fatto in maniera spontanea. Sono ciò che si vede e l’unica cosa che si discosta dalla scuola vera è il tratto di rigidità: sono meno severo con i miei alunni. Ad Il Collegio non faccio fatica a calarmi in quel ruolo. Dopo quattro edizioni è facile immedesimarsi e calarsi nel contesto in cui siamo. […] Mia figlia ogni tanto mi gira i messaggi che circolano sui social: “Il collegio è recitato”, è un mantra. Ci ridiamo su. E’ tutto vero: se avessimo dei giovani attori così bravi, sarebbero pronti per l’Oscar. Per fortuna, o purtroppo, brillano per spontaneità e non per talento nella recitazione”.