Qualche settimana fa l’ex protagonista de Il Collegio Luca Cobelli ha confessato di esser venuto a conoscenza che un suo video intimo (girato a sua insaputa da una persona che lo stava spiando) stava facendo il giro del web.

Nel video incriminato Cobelli (che ha 18 anni) faceva l’amore con una ragazza minorenne (non ben identificata), motivo per cui il video è stato segnalato e rimosso dalla polizia postale, rendendo di fatto illegale il possesso e la diffusione (anche privata) del filmato.

Della ragazza (fortunatamente ripresa di spalle) non sappiamo nulla, se non appunto che è minorenne. Per questo motivo un fan della trasmissione ha chiesto a Claudia Dorelfi se fosse lei la protagonista del video, ma ovviamente ha smentito. Claudia successivamente non si è neanche tirata indietro quando le hanno chiesto informazioni sul suo orientamento sessuale confessando di essere etero.

