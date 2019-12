Claudia Dorelfi e Maggy Gioia de Il Collegio ieri sono state ospiti (insieme a Mario Tricca che si è presentato con un nuovo look) da Simona Ventura nella nuova puntata di Settimana Ventura.

Le due – diversissime fra loro – hanno però avuto una cosa in comune: sono state entrambe vittime di cyber-bullismo.

“Ho superato il cyber-bullismo perché se quello che scrivono non è quello che penso io, per me non conta nulla quello che dicono, sono superiore a queste cose che vanno e vengono, non possiamo fermarci al primo problema”, ha confessato Maggy Gioia. Più diretta invece Claudia Dorelfi: “Nun c’hanno ‘e palle de dirtele ‘n faccia”.