A tutti piace Fred, un cofanetto tributo a Fred Buscaglione: ecco tutti gli artisti che vi hanno preso parte.

A tutti piace Fred. Non è solo una chiara verità, ma anche il titolo di un cofanetto tributo alla musica dell’immortale Fred Buscaglione, con all’interno la collaborazione di tantissimi big della musica italiana: da Mina e Ornella Vanoni a Brunori Sas e Bugo.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questo progetto che omaggia il re dello swing anni Cinquanta in Italia.

A tutti piace Fred: il tributo a Fred Buscaglione

Cofanetto da 5 CD ricchi di perle, A tutti piace Fred è stato presentato in anteprima allo Spirit de Milan. La sua uscita è prevista per il 21 febbraio 2020.

All’interno saranno presenti tutte le tracce originali dei grandi classici di Fred Buscaglione, ma anche alcune cover di grandissimo prestigio.

Nei primi 3 CD, con audio rimasterizzato, troviamo successi come Guarda che luna, Che bambola, Love in Portofino, Buonasera (Signorina), Whisky facile, Teresa non sparare, Il dritto di Chicago, Noi duri, Eri piccola così e tutti gli altri classici.

C’è poi l’album tributo Lo ricorderemo così, pubblicato postumo dalla Cetra. Una vera chicca per tutti gli appassionati del mitico Buscaglione, con la voce narrante di Leo Chiosso. E non finisce qui…



Fonte foto:

https://www.facebook.com/upbeduca/photos/

A tutti piace Fred

Una perla davvero imperdibile è infatti il quinto disco, quello delle cover con guest star che sono state e sono ancora oggi grandi protagoniste della musica italiana.

Nella tracklist troviamo Mina (Che bambola), Brunori Sas (Nel cielo dei bars), Lo Stato Sociale (Teresa non sparare), Dente (Guarda che luna), Bugo (Eri piccola così), Ornella Vanoni (Una sigaretta), Paolo Benvegnù (Love in Portofino), Statuto (Noi duri), Paolo Belli (Whisky facile), Louis Prima (Buonasera).

Di seguito Bugo canta Eri piccola così:

Fonte foto: https://www.facebook.com/upbeduca/photos/