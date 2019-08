– E’ arrivata stamani a Giovanni Malagò e agli altri due membri Cio Carraro e Ferriani una durissima lettera (4 pagine) del Cio in cui si esprime “seria preoccupazione” per alcune disposizioni della legge sullo sport attualmente in approvazione al Senato. Nella lettera si segnala che la legge “intaccherebbe chiaramente l’autonomia del Coni” in sei punti”. Il Cio chiarisce di poter adottare per la protezione del “Movimento di un paese, la sospensione o il ritiro del riconoscimento del comitato olimpico”. Questo è il provvedimento estremo. Dovesse arrivare una sospensione del Coni, Milano-Cortina 2026 decadrebbe, gli atleti italiani (ma niente sport di squadra) andrebbero ai Giochi di Tokyo sotto l’egida del Cio come “Ioa” (indipendent olympic athlets). Niente tricolore, niente inno di Mameli. Esclusi dal Giappone anche i presidenti federali, tranni quelli che lo sono anche di Federazione internazionale. Insomma, un provvedimento durissimo già adottato a Kuwait e India.

Ma il Coni gode di forte considerazione a livello mondiale, lo stesso Bach è rimasto soddisfatto per il successo italiano (e non svedese) nella candidatura olimpica. La sospensione comunque può essere a tempo, sino a quando non viene ripristinato il rispetto della Carta Olimpica. Il Cio potrebbe chiedere un incontro a Losanna con Giorgetti. Il governo italiano qualcosa dovrà fare, altrimenti potrebbero cominciare a preoccuparsi anche i governatori leghesti Zaia e Fontana. Malagò stamani ha avvisato subito tutti i membri del governo della lettera del Cio, che è stata inviata anche ai senatori che oggi pomeriggio dovranno votare la legge contestata. Nella notte in commissione cultura e sport sono stati respinti tutti gli emendamenti: il Pd farà ostruzione in aula. Ma la legge passerà: il governo poi avrà la delega per applicarla. Il premier Conte aveva garantito a Bach, quando a Losanna gli aveva fatto notare che alcune cose non andavano bene nella legge italiana, che si sarebbe interessato al suo rientro: il risultato è stato nullo. Lega e Movimento 5 Stelle, stavolta uniti, sono andati per la loro strada. Almeno per ora.