“Mi sono proposto a essere tra i primi a sottopormi a prelievo di sangue per donare il mio plasma…”. Lo ha chiesto per telefono senza pensarci due volte al direttore generale Maurizio Di Mauro, il 59 enne ordinario di Chirurgia generale all’Ateneo Vanvitelli Ludovico Docimo che per dodici giorni ha combattuto, vincendola, la battaglia contro Covid-19. E adesso parla da paziente guarito e non solo da medico, dopo il lungo ricovero al Cotugno, polo infettivologico di Napoli, punto di riferimento regionale per l’emergenza coronavirus. Sottoposto a un protocollo terapeutico che comprende vari farmaci, il professore, che è già tornato alla sua attività operatoria, premette: “Ci terrei a dare l’esempio, e credo come me altri pazienti usciti dall’inferno di questa malattia, appena tra qualche giorno anche qui, a Napoli, partiranno le donazioni: un semplice gesto di solidarietà, che non costa nulla ma che per molti potrebbe risultare salvavita”.“Siamo di fronte all’ultima sfida, quella che impiega il plasma di pazienti guariti negli ammalati in fase acuta. Dico solo, perché da chirurgo non ho gli elementi tecnici di valutazione, che potrebbe essere un’ulteriore opportunità di cura, in grado di ampliare gli orizzonti terapeutici”.

“Penso che in strutture altamente qualificate, come appunto il Cotugno dove sono stato curato benissimo, grazie alla collaborazione di esperti di alto profilo e attraverso rigidi percorsi, il procedimento potrebbe migliorare le cure già molto efficaci. Ma attenzione, la somministrazione di plasma prelevato da persone guarite è preceduta da una serie di controlli mirati a quantificare gli anticorpi “neutralizzanti”. In sintesi, l’alta specializzazione di vari centri italiani è indispensabile a garantire il massimo livello di sicurezza per il paziente-ricevente”.

Come ha vissuto, da medico-malato, l’evoluzione della malattia?

“Eh sì, è difficile sdoppiarsi. Da medico ho avuto il vantaggio di cogliere i dettagli del quadro clinico man mano che si delineavano. Capivo, dai miglioramenti, di essere prossimo all’autonomia respiratoria, cioè di non dipendere più dalle apparecchiature che mi circondavano. Ma il doppio ruolo mi ha consentito di essere più tollerante rispetto a indispensabili fastidi che vengono imposti. Certamente lo sono stato in misura maggiore rispetto a un altro paziente che, inconsapevolmente, avrebbe percepito soltanto le conseguenze fastidiose delle terapie”.

In più Sars-Cov-2 è un virus che scatena una malattia ancora ignota.

“Appunto. Perciò, anche valutando questo aspetto, le dico che per un medico è forse più accettabile capire la strategia cosiddetta “off label”. Mi riferisco all’adozione di farmaci normalmente utilizzati per altre patologie, quali ad esempio la malaria, l’artrite reumatoide, le coagulopatie o per contrastare altri tipi di virus, che si sono dimostrati efficaci anche per nuove infezioni virali, come il nemico sconosciuto rappresentato da Covid-19”.

Lei, chirurgo, abituato a vivere la malattia degli altri, come ha vissuto l’esperienza dall’altra parte della barricata?

“Un rovesciamento di prospettiva, radicale. È successo tutto in poco tempo. Prima di tutto il sospetto di contagio l’ho avuto prima ancora di sottopormi al tampone. Sono passato dalla responsabilità di decidere la migliore strategia per chi si rivolgeva a me, all’opportunità di affidare le scelte per la mia vita ad altri. Con una differenza, sostanziale: la consapevolezza di comprendere che ogni scelta espone inevitabilmente a rischi, a possibili effetti collaterali, anche gravi, e a potenziali insuccessi”.

Ha avuto paura di non farcela?

“Da medico ho sempre addolcito anche la situazione più complessa e, cercando di mostrare a chi soffre il bicchiere mezzo pieno, ho costantemente coltivato nei miei malati la speranza. Nei panni del paziente, avevo precisa contezza del quadro, per quanto l’affabilità degli operatori che mi hanno circondato abbia provato ad alleviare la mia preoccupazione. Però, le confesso, di non aver mai perso la fiducia in una risoluzione finale, cioè nella mia completa guarigione. Tutto è avvenuto con estrema rapidità, ma l’equilibrio psichico contribuisce in modo determinante alla risposta individuale alle cure e alla stessa malattia”.