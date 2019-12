L’anno che verrà 2020: gli ospiti dell’evento di Capodanno di Rai 1, condotto da Amadeus in diretta da Potenza.

Torna su Rai 1 il tradizionale appuntamento di Capodanno con L’anno che verrà, lo show musicale che accompagnerà gli italiani, nella notte tra 31 dicembre 2019 e 1° gennaio 2020, per dare il benvenuto al nuovo anno.

L’evento, condotto da Amadeus, si terrà quest’anno in Piazza Mario Pagano, a Potenza. Sul palco si alterneranno tantissimi grandi nomi della musica italiana del presente ma anche del passato. Ecco il cast completo.

L’anno che verrà 2020: gli ospiti

Ci sarà spazio per i grandi nomi della nostra musica sul palco de L’anno che verrà, come Al Bano e Romina, Riccardo Fogli o l’intramontabile Orietta Berti. Ma non mancheranno gli artisti più amati dai giovani, come Elettra Lamborghini, Benji e Fede e i The Kolors.

Inoltre, ospiti speciali di Amadeus saranno anche gli otto concorrenti che si sfideranno a febbraio a Sanremo tra le Nuove Proposte: Eugenio in Via di Gioia, Fadi, Fasma, Leo Gassmann, Marco Sentieri, Gabriella Martinelli e Lula, Matteo Faustini e Tecla Insolia.



Amadeus

Tutti gli ospiti del Capodanno di Rai 1

Andiamo a scoprire nel dettagli l’elenco completo dei cantanti che prenderanno parte alla grande festa de L’anno che verrà 2020: Cristiano Malgioglio, Riccardo Fogli, Gigi D’Alessio, Orietta Berti, Arisa, Gli Stadio, Antonella Ruggiero, Rocco Hunt, Ivan Cattaneo, Fausto Leali, Benji e Fede, Marco Masini, Elettra Lamborghini, Al Bano e Romina, Alberto Urso, The Kolors.

Tra passato, presente e futuro, quello di Potenza si prospetta come un evento adatto per tutti i gusti. E chissà che qualcuno tra questi artisti non possa accompagnare Amadeus anche nella sua nuova avventura al Festival di Sanremo. Tra i nomi dei papabili 22, infatti, risultano anche alcuni protagonisti del Capodanno, come Arisa, Alberto Urso e Marco Masini.

Di seguito il video di Spostato di un secondo di Masini: