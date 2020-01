Il cast del concerto Fire Fight Australia, un evento musicale per raccogliere fondi da destinare alle vittime degli incendi.

Fire Fight Australia: la musica si mette in moto per combattere gli incendi in Australia e dare una mano alle vittime di una delle tragedie più grandi del Ventunesimo secolo. Già negli scorsi giorni si era vociferato di un evento musicale, stile Live Aid, per raccogliere fondi.

Evento che è stato confermato, e che vedrà tra i protagonisti alcuni dei nomi più importanti di sempre: dai Queen a Olivia Newton-John. Ecco il cast completo di Fire Fight Australia.

Fire Fight Australia: il cast del concerto

Il grande evento musicale si terrà il 16 febbraio all’Anz Stadium di Sydney, con l’obiettivo di raccogliere fondi per le vittime degli incendi che hanno messo in ginocchio l’Australia.

Protagonisti dell’evento saranno, come già anticipato, i Queen con Adam Lambert, ma anche tante altre stelle della musica internazionale: da Alice Cooper a k.d. lang a Olivia Newton-John. Altri artisti saranno annunciati nei prossimi giorni.

Di seguito il post ufficiale dell’evento:

Le star della musica in campo per l’Australia

Già da diverse settimane il mondo della musica si è attivato per cercare di dare il proprio contributo alla lotta contro gli incendi in Australia: da Elton John ai Metallica, tante star hanno offerto ingenti donazioni per le associazioni che combattono gli incendi.

Inoltre, in molti hanno organizzato aste online per raccogliere più fondi possibili da destinare alla crisi nel subcontinente oceanico. Manifestazioni di generosità e di attenzione per un’emergenza che non riguarda solo l’Australia, ma l’intero nostro pianeta, che raramente ha dovuto affrontare crisi ambientali di tale portata.



