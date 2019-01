Sta per tornare su Rai1 Ora o mai più, il programma dedicato ai cantanti ‘dimenticati’. Ecco tutti i protagonisti della seconda edizione.

Torna su Rai1 Ora o mai più. Dopo il successo della prima edizione, il talent condotto da Amadeus e dedicato alle meteore della musica italiana, i cantanti caduti nel dimenticatoio negli ultimi tempi, sta per andare nuovamente in onda con una nuova edizione. La prima puntata è in programma il 19 gennaio. Per sei serate gli artisti ci delizieranno con nuove esibizioni, mostrando ancora una volta il loro talento. Scopriamo insieme chi sono gli otto concorrenti di questa edizione.

Ora o mai più 2019: il cast

Ecco i cantanti in gara in questa seconda edizione del programma:

– Barbara Cola, che duettò nel 1995 a Sanremo con Gianni Morandi, arrivando al secondo posto dietro Giorgia;

– Davide De Marinis, cantautore che arrivò in cima alle classifiche nel 1999 con la hit Troppo bella;

– Donatella Milani, famosa per il brano Volevo dirti del 1983 (lo scorso anno costretta ad abbandonare la trasmissione);

– Annalisa Minetti, vincitrice del Festival di Sanremo 1998 sia tra i Giovani che tra i Big;

– Jessica Morlacchi dei Gazosa, la band di www.mipiacitu;

– Silvia Salemi, quarta a Sanremo nel 1997 con A casa di Luca;

– Michele Pecora, cantante famoso tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta per brani come Era lei;

– Paolo Vallesi, uno degli astri nascenti della musica pop dei primi anni Novanta.

Ora o mai più 2019: i giudici

Gli otto cantanti saranno ovviamente affiancati da alcuni coach-giudici, cantanti che sono riusciti invece a mantenersi sulla cresta dell’onda. Confermati dalla prima edizione Fausto Leali, Red Canzian, Marcella Bella e Orietta Berti. Le new entry sono invece Donatella Rettore, Ornella Vanoni, Toto Cutugno e i Ricchi e Poveri, che prendono il posto di Marco Masini, Patty Pravo, Loredana Bertè e Michele Zarrillo.

