STASERA 20 MAGGIO ore 20:30 CANALE TV KLAN a “CHI HA INCASTRATO PETER PAN” Condotto da Alketa Vesjsiu, star albanese, l’esclusiva video-intervista, per la prima volta in tv, a GEORGETTE POLIZZI super testimone dello scandalo Pamela Prati ospite il giornalista e autore tv GABRIELE PARPIGLIA con clamorose rivelazioni. Questa sera alle ore 20:30, ospite del programma tv “Chi ha incastrato Peter”, nella versione albanese, condotto da Alketa Vesjsiu, star nazionale del canale Tv Klan, il giornalista Gabriele Parpiglia porterà nuove e clamorose rivelazioni sul caso Pamela Prati e Mark Caltagirone. In esclusiva andrà in onda la video-intervista integrale a Georgette Polizzi, supertestimone della vicenda, in quanto ex talent dell’agenzia Aicos management e migliore amica di Eliana Michelazzo e “donna” Pamela Petricciolo. Gabriele Parpiglia, mostrerà in diretta tv, nello spazio dedicato all’attualità per una vicenda così caotica che ha varcato il confine del nostro Paese per interesse, curiosità e ricerca della verità; un documento esclusivo che aprirà un nuovo clamoroso capitolo sull’intero caso con una rivelazione, ad oggi, tenuta nascosta. Il programma andrà in onda sul canale Albanese TV Klan alle ore 20:30 e sarà visibile anche su Youtube dalle 21:30 cercando: “Canale tv Klan/Ne Kuthin e Piter Pan/ Gabriele Parpiglia intervista”. ————————————— Non si ‘truffano’ le emozioni Non si mettono in mezzo i minori. Non si gioca con la salute delle persone L’acido? È una cosa seria e io ho le prove che qualcosa non torna. Stasera lo capirete. Infine non si usa il cuore di una ragazza come #georgette che già batte per altre sofferenze. Video completo su #igstories