Migliaia di cittadini in piazza fra proteste pacifiche e devastazioni. Il caso George Floyd scuote l’America, dove da settimane una marea umana sta marciando nelle strade del Paese al grido di ‘I can’t breathe’, quel ‘non riesco a respirare’ che racconta l’agonia degli ultimi 8 minuti di vita dell’afroamericano morto durante un fermo di polizia. Polizia ora nel mirino dei cortei, ma anche delle istituzioni, che chiedono un deciso stop a razzismo e violenza negli Usa e fra gli agenti attraverso il movimento ‘Black lives matter’. Una protesta partita dal video dell’arresto, immagini che per crudezza e orrore hanno fatto in breve tempo il giro del mondo, allargando così le manifestazioni in solidarietà con la comunità afroamericana a diversi Paesi, Italia compresa. Ed è proprio sulle notizie Adnkronos sul caso Floyd che stavolta si concentra l’analisi di flowtech, società di A.I. in grado di misurare quantitativamente le emozioni.

