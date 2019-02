Finisce in Cassazione il caso Aquarius. La Procura di Catania, diretta da Carmelo Zuccaro, ha presentato ricorso in Corte di Cassazione al provvedimento con il quale il Tribunale del Riesame di Catania ha annullato il decreto del gip che disponeva il sequestro di 200 mila euro da due conti correnti intestati a Francesco Giannino, l’agente marittimo indagato nell’ambito dell’inchiesta sulla Aquarius. Quattro mesi fa il procuratore Carmelo Zuccaro aveva disposto il sequestro, mai eseguito perché la nave era già ferma nel porto di Marsiglia, della Aquarius, utilizzata da Medici senza frontiere e Sos Mediterranèe per le missioni di soccorso nel Mediterraneo.

