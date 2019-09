“Il capo libico Ossama è il più spietato. Egli era che decideva su tutto. Picchiava, torturava chiunque, utilizzando anche una frusta. A causa delle torture praticate Ossama si è reso responsabile di due omicidi di due migranti del Camerun, i quali sono morti a causa delle ferite non curate”. E’ il racconto di un’altra vittima delle torture subite dai migranti in Libia prima di partire per l’Italia. Tre del gruppo criminale sono stati fermati all’alba di oggi, ma il capo è ancora a piede libero. “Anche io, inauditamente e senza alcun pretesto, sono stato più volte picchiato e torturato da Ossama con dei tubi di gomma, che mi hanno procurato delle vistose e doloranti lesioni in più parti del corpo. Tanti altri migranti subivano torture e sevizie di ogni tipo”, racconta la vittima.

