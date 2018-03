Android è più sicuro di iOS? Il responsabile capo della sicurezza su Android ha affermato che il sistema operativo mobile di Google ha adottato soluzioni che lo rendono più sicuro della concorrenza…

David Kleidermacher, responsabile della sicurezza su Android, ha affermato che, con le nuove soluzioni di sicurezza adottate nel 2017, il sistema operativo di Google è sicuro quanto e se non più di iOS: “La sicurezza su Android ha fatto un significativo passo in avanti nel 2017, e molte delle nostre soluzioni ora guidano l’intero settore. Posso dire che ora Android è più sicuro della concorrenza come sistema operativo mobile”.

Kleidermacher ammette però che c’è qualche problema soprattutto nelle tempistiche: “Quando troviamo un bug importante in Android, dobbiamo inviare il software aggiornato a tutti i produttori che vendono telefoni Android e questo a volte può richiedere molto tempo. In alcuni casi, l’aggiornamento non viene mai pubblicato dal produttore a cui è stato inviato. Inoltre, gli utenti Android possono facilmente scaricare e installare software non ufficiali, sui quali abbiamo pochissimo controllo”.

In ogni caso, su questo punto viene garantito che Google sta cercando una serie di soluzioni come il Play Protect per cercare di identificare e rimuovere le app potenzialmente dannose su Android: “Apple può fornire aggiornamenti di sicurezza direttamente sugli iPhone e impedisce agli utenti di ottenere app al di fuori del proprio App Store. Ma Android non si sta muovendo verso il modello Apple. Stiamo invece affrontando questi problemi “riadattando” la sicurezza nei telefoni Android. In altre parole, anche se Android non è stato originariamente progettato con la sicurezza come priorità assoluta, ora può essere integrata con nuove soluzioni”.

Infine, il responsabile afferma che l’approccio open source di Android può essere più sicuro del codice closed-source di Apple: “In quanto progetto globale open source, Android ha una comunità di sviluppatori che individua in modo collaborativo le vulnerabilità più profonde e sviluppa mitigazioni in tempi record. Questa comunità è molto più vasta ed efficace di un progetto a codice chiuso”.

Cosa ne pensate?