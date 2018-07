Franco Battiato è malato? Da otto mesi non si hanno notizie del cantautore che ha annullato i suoi impegni musicali dopo la frattura del bacino e del femore. Il messaggio di Roberto Ferri alimenta i dubbi e le paure.

Preoccupano le condizioni di salute di Franco Battiato, o meglio preoccupa il silenzio sullo stato di salute del cantautore. Le ultime notizie risalgono a circa otto mesi fa, quando è rovinosamente caduto nella sua casa in Sicilia rimediando la frattura del femore e del bacino.

Da quel momento non si hanno notizie di Battiato e nelle ultime ore, complice un post condiviso su Facebook dall’amico Roberto Ferri, si teme che il poeta della musica italiana possa essere gravemente malato… e c’è chi si sbilancia e parla di Alzheimer.

Un indizio sulle condizioni di salute di Battiato?

L’indiscrezione secondo la quale Franco Battiato sia malato di Alzheimer è emersa dopo un post sulla pagina Facebook di Roberto Ferri. Nel messaggio Ferri, ispirandosi proprio al La Cura di Franco Battiato, sembra rendere omaggio al cantautore e sembra condividere il suo dolore e la sua preoccupazione per le condizioni dell’amico.

“Ti sei preso Cura di noi e te lo dobbiamo. Ed è per questo che un messaggio ti mandiamo ripetendoti la frase che ci insegnasti ahimé… Rimani tranquillo caro che noi avremo Cura di te…”, recita un passaggio della lunga ode di Ferri, il quale specifica l’oggetto del post: Omaggio all’amico che fu e che non mi riconosce più.

Se il messaggio suscita qualche sospetto, i commenti lasciati sotto al post da alcuni utenti del social network sembrano non avere dubbi. Nessuno parla di Alzheimer ma diverse persone sottolineano come la malattia di Battiato sia ormai cosa nota.

Vero è che solo qualche mese fa il mondo del web è stato travolto dalla notizia (falsa) della morte di Franco Battiato, quindi è bene prendere con prudenza le informazioni che circolano su internet. Resta il fatto che le parole di Ferri sembrano lasciare poco spazio all’immaginazione. Purtroppo.

Franco Battiato malato di Alzheimer?

Il mondo della musica continua ad attendere con ansia notizie sulle condizioni del cantante, il quale aveva già preannunciato un lungo periodo di pausa nel corso del 2018.

Ora che il silenzio dura da quasi un anno, le indiscrezioni e le supposizioni si moltiplicano e le speranze si affievoliscono. Dopo l’incidente domestico, Battiato è stato raggiunto dal fratello che ha lasciato la sua casa a Milano per trasferirsi in Sicilia per accudire Franco. Al momento Michele Battiato non ha rilasciato dichiarazioni e vive nel totale riserbo.

A questo punto, visto il moltiplicarsi di voci e gossip, i fan di Battiato si aspettano una comunicazione ufficiale da parte dello staff del cantautore, almeno per mettere un freno ali rumors che stanno agitando il web e che rischiano di mettere a repentaglio la privacy degli amici e dei parenti dell’artista.

Intanto la paura è quella di non vedere più il cantante sul palco, neanche per un concerto di addio. O di congedo.

Di seguito il video de La Cura di Franco Battiato:

Fonte foto copertina: https://www.facebook.com/francobattiato/