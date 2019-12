Sanremo 2020, Irama non ci sarà: dopo le anticipazioni di Chi, anche il cantautore ha confermato la sua assenza dal Festival.

Irama non andrà a Sanremo 2020. L’artista vincitore di Amici 2018, che ha già partecipato al Festival nel 2019 con il brano La ragazza con il cuore di latta, a quanto pare è stato escluso da Amadeus per ragioni ancora sconosciute.

La versione del cantautore è però differente. Su Instagram ha infatti confermato la sua assenza dal Festival, ma solo perché ha altri progetti in mente e non aveva intenzione di tornare sul palco dell’Ariston.

Irama conferma: non sarà a Sanremo

Dopo il chiacchiericcio scatenato da un articolo di Chi, secondo cui sia Irama che Riki sarebbero stati esclusi dal Festival, il cantautore di Nera e Arrogante ha voluto intervenire su Instagram per spiegare la situazione direttamente ai suoi follower.

Queste le sue parole:

“Mi stanno arrivando un sacco di messaggi per quanto riguarda la partecipazione a Sanremo. Per me lo scorso anno Sanremo è stato un palco meraviglioso, è stata una fortuna essere lì e ho raccontato una canzone molto importante. Però quest’anno mi stavo concentrando su altri progetti e su altre cose che ho voglia di farvi sentire. A breve ci saranno tante novità ma ancora non posso dire niente“.



Irama escluso da Sanremo?

A far partire il dibattito sulla sua partecipazione al Festival è stato un articolo di Chi in cui poteva leggere: “L’ex vincitore di Amici, Irama, doveva essere il volto, anzi la popstar giovane, del Festival di Sanremo di Amadeus, ma alla fine la sua partecipazione è saltata. Il ragazzo ora se ne chiede il motivo“.

E invece il motivo a quanto pare è proprio una mancanza di volontà dell’artista di tornare sul palco dell’Ariston a solo un anno di distanza. Non resta dunque che attendere altre notizie da parte sua per poter capire quali progetti ha in serbo.

