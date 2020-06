Giovanni Scialpi, detto Shalpy, ha annunciato il suo ritiro: il cantante spiega il motivo in un’intervista al Messaggero.

Shalpy, al secolo Giovanni Scialpi, ha annunciato il suo ritiro dal mondo della musica entro il 2020. Il 58enne cantante nativo di Parma ha spiegato i motivi del suo addio alla scena musicale in una lunga intervista a Il Messaggero.

Una chiacchierata con la stampa in cui ha lanciato qualche frecciatina ad alcuni colleghi più noti, e ha mosso pesanti accuse all’intero music business italiano.

Scialpi si ritira: i motivi

L’artista ha confermato nel corso dell’intervista al Messaggero di aver deciso di smettere, e per una diversa serie di motivi. Innanzitutto perché ultimamente ha dovuto affrontare la fine di un matrimonio e problemi di salute importanti: dal 2015 convive con un pacemaker.



“Ma non ho voluto fare proclami come fanno le varie Laura Pausini, Fiorella Mannoia, Tiziano Ferro“, ha spiegato Scialpi, “gentaccia. Non si fanno sfuggire un’occasione per poter mostrare il proprio ego. Il fatto è che in Italia se non hai le giuste conoscenze sei fuori dai giochi. Come me“.

Scialpi attacca l’industria della musica

Nel corso dell’intervista l’artista ha voluto approfondire il discorso relativo all’essere fuori dal giro. In sostanza ha affermato che se non hai le giuste conoscenze rimani fuori da canali come Sanremo, Amici o altri programmi tv di successo. Sei quindi costretto a produrti da solo e a organizzare concerti in piazza, senza guadagnare nulla.

“Per me, che da anni non faccio parte di quel giro, continuare a lavorare significa fare i conti con una serie di difficoltà che ora non riesco più ad affrontare“, ha continuato Shalpy, concludendo che tutto questo è frustrante, e che quindi è arrivato il momento di farsi da parte. Prima dell’addio è però in arrivo una nuova canzone. E l’attesa per poterl ascoltare è già molta.

