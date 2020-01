Tiziano Ferro ha commentato con un video pubblicato su Instagram la sua prossima partecipazione al Festival di Sanremo.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del 70esimo Festival di Sanremo è stata ufficializzata da Amadeus la partecipazione di Tiziano Ferro come ospite d’onore per tutte e cinque le serate.

Un’opportunità che ha riempito di gioia lo stesso cantautore di Latina, che ha voluto registrare un video per ringraziare il direttore artistico. Video che è stato mostrato in anteprima durante la conferenza e che poi è stato pubblicato sui social dallo stesso Tiziano. Queste le sue splendide parole nei confronti di Amadeus.

Tiziano Ferro a Sanremo: il video su Instagram

Tiziano si è mostrato davvero al settimo cielo per aver avuto la chance di unirsi ai protagonisti del 70esimo Festival. “Sarà fantastico per me far parte del cast del Festival. Sanremo mi ha fatto diventare un sognatore, perché quand’ero ragazzino lo guardavo e speravo anch’io di fare quello“, ha dichiarato il cantautore di Accetto miracoli.

Proprio per questo Ferro andando a Sanremo realizzerà un sogno: “Esserci per cinque sere è un bellissimo privilegio, sono veramente felice. E, a 40 anni, essere felice come un bambino di 8 anni è una fortuna“.



Tiziano Ferro

Tiziano Ferro ringrazia Amadeus

Le parole più importanti dell’artista di Latina sono però rivolte al direttore artistico Amadeus, che lo ha chiamato in prima persona per invitarlo sul palco dell’Ariston.

Tiziano ha descritto il noto presentatore come una persona appassionata, che ama la musica e la televisione, che sa cosa vuol dire la vita alle canzoni visto il suo percorso radiofonico e che, soprattutto, merita tutto quello che sta ricevendo adesso.

Questo il video postato dal cantautore di In mezzo a questo inverno su Instagram: