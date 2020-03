Se nella versione inglese de Il Cantante Mascherato abbiamo assistito allo smascheramento di Skin, in Russia ieri sera un’altra cantante famosa anche in Italia è venuta fuori dalla sua maschera. Come avevamo pensato in tanti, sotto al costume della Vedova Nera, si nascondeva Lena Katina, ‘la rossa’ delle Tatu.

Prima di abbandonare il programma Маска (“Maschera”), Lena ha cantato Poker Face di Lady Gaga e Young and Beautiful di Lana Del Rey. Anche in queste due esibizioni si sente benissimo che la voce è quella di Lena e questo vale anche per le performance italiane de Il Cantante Mascherato. La produzione deve cercare di camuffare ancora di più le voci dei cantanti, perché se scopriamo la loro identità alla prima puntata, si spegne la magia dello show.

Obsessed with this lena katina cover of lana del rey https://t.co/LzyWO9ZXqh — Bet (@1True9) March 29, 2020

Il cantante Mascherato Russia: Lena Katina canta Poker Face e Young and Beautiful.

Visto che siamo in tema di Tatu, sembra che Julia sia intenzionata a riallacciare i rapporti con Lena (le due non si parlano da molto tempo). La Volkova avrebbe detto: “Io ringrazio Lena, è stata parte della mia vita, sono fiera e felice di questo. Non porto alcun risentimento per quello che è successo, sono assolutamente pronta ad andare avanti, guardare dritto per lei”.

Questo non vuol dire che avremo nuova musica del duo russo. Non penso che Lena abbia molta voglia di tornare in studio con la sua ex amica.