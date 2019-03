È morto Keith Flint, cantante dei Prodigy: il frontman della band britannica aveva 49 anni.

Notizia shock dal Regno Unito: è morto Keith Flint dei Prodigy. Il cantante della band britannica, una delle formazioni più importanti degli anni Novanta, è stato trovato morto nella propria dimora il 4 marzo 2019. Aveva 49 anni. Non si conoscono ancora le cause del suo decesso, ma non sembrerebbe una morte sospetta.

Fonte foto: https://www.facebook.com/theprodigyofficial/

