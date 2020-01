Nuovo ‘concorsone’ per assumere 1.512 dipendenti in Campidoglio. Una selezione per assumere 1.470 funzionari con diversi profili professionali e 42 dirigenti. Il via al bando in primavera, per 500 nuovi vigili, 350 tra istruttori e funzionari amministrativi, 200 tecnici per edilizia e ambiente, 140 assistenti sociali, 100 tecnici informatici. E poi avvocati ed educatori. L’ultima tornata di assunzioni così consistente risale al 2010 dalla giunta di Gianni Alemanno, con un concorso per 1.995 dipendenti le cui graduatorie sono ancora oggi in corso di assorbimento, tra ricorsi e ritardi legati ad alcuni casi giudiziari.

