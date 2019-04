Achille Lauro, rinviati i concerti del 2019: ecco il calendario con le nuove date e i biglietti per vedere dal vivo il trapper romano.

Achille Lauro ha rinviato tutte le date del tour 2019, inizialmente previste per il mese di maggio. Una decisione improvvisa che ha spiazzato tutti i suoi fan, ma figlia di una volontà da parte dell’artista di fare le cose per il meglio.

Dopo Sanremo, infatti, la sua vita è cambiata e anche lo spettacolo che avrebbe dovuto mettere in piedi. Sarà quindi necessario avere più tempo per preparare i concerti nella maniera più consona. Ecco il calendario con le nuove date dei live di Achille Lauro.

Achille Lauro, tour 2019: date e biglietti dei concerti

Questo il nuovo calendario degli imperdibili appuntamenti del trapper di Rolls Royce:

-3 ottobre al Tuscany Hall di Firenze;

-4 ottobre all’Atlantico Live di Roma;

-7 ottobre al Fabrique di Milano;

-10 ottobre al PalaEstragon di Bologna;

-11 ottobre al Teatro della Concordia di Venaria Reale (TO);

-13 ottobre alla Casa della Musica di Napoli.

Come comunicato dall’artista, i biglietti per i concerti di maggio resteranno validi anche per i nuovi appuntamenti di ottobre, ogni tagliando per la rispettiva nuova data nella medesima location.

Chi volesse richiedere il rimborso potrà farlo entro e non oltre il 28 maggio nel punto vendita in cui è stato acquistato il biglietto.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/AchilleL

Perché Lauro ha posticipato il tour 2019

Il Welcome Rolls Royce Tour 2019 ha cambiato date per un motivo ben preciso: Sanremo. “Quando avevamo comunicato le date del tour sapevamo che avrei partecipato a Sanremo“, spiega Achille Lauro, “ma mai avrei immaginato che quell’esperienza sarebbe stata per me un successo così importante“.

Dopo la kermesse, il trapper e il suo entourage hanno lavorato giorno e notte per registrare il nuovo, rivoluzionario album, 1969. Un disco che merita una promozione come si deve. Per questo Achille Lauro ha deciso di rinviare il tour, così che possa esserci il tempo per un instore tour molto ricco e per organizzare una serie di concerti davvero memorabile.

“Ringrazio quanti di voi, tantissimi, avevano già acquistato i biglietti in prevendita mostrandomi un affetto e una presenza che davvero non mi aspettavo così massiccia“, ha aggiunto Lauro, prima di chiudere così: “Ci vediamo agli instore, questa estate in giro nei Festival più importanti e poi al Rolls Royce Tour“.

Di seguito il post di Achille Lauro:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/AchilleL