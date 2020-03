Cosa si canta oggi: il flash mob sui balconi prosegue con le grandi canzoni della storia d’Italia. Ecco alcuni calendari alternativi.

Cosa si canta oggi? Una domanda che tutti si pongono da qualche giorno a questa parte. Dopo la nascita dei flash mob spontanei sui balconi, quella che era nata come un’iniziativa estemporanea è diventata una piacevole consuetudine, e molti gruppi Facebook hanno deciso di scrivere un vero e proprio calendario per mettere ordine a queste manifestazioni.

Andiamo a scoprire nel dettaglio alcuni di quelli più seguiti fino dopo questi primi giorni, in cui si è cantato insieme l’Inno di Mameli, Azzurro di Adriano Celentano e Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano.

Flash mob sui balconi

Per sentirsi uniti senza uscire di casa, molte persone hanno dato il via a un’iniziativa parallela a quella ufficiale #iorestoacasa. Stiamo parlando dei flash mob sui balconi.

Se alle 12 ci si unisce per applaudire gli addetti ai lavori della sanità, alle 18 i cittadini sono chiamati, per quartiere, a suonare e cantare insieme dai balconi e dalle finestre. Ma quali sono le canzoni scelte per queste esibizioni?



Fonte foto: https://pixabay.com/it/pianoforte-spartito-foglio-di-musica-1655558/

Cosa si canta oggi? Il calendario del flash mob

Coordinarsi in tutto il paese è molto difficile, ma esiste un modo per scoprire cosa si canta oggi. Uno di questi è seguire i gruppi di quartiere su Facebook. In questo modo si è sicuri di riuscire a cantare la stessa canzone dei propri vicini di casa.

Ma stanno girando anche due calendari sul web che hanno raccolto molti consensi. Eccoli qui:

16 marzo Con te partirò di Andrea Bocelli / Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno

17 marzo Meraviglioso di Domenico Modugno / Tanto pe’ cantà di Nino Manfredi

18 marzo La canzone del sole di Lucio Battisti / Felicità di Al Bano e Romina

19 marzo Il pescatore di Fabrizio De André / Ma che ce frega di Lando Fiorini

20 marzo Occidentali’s Karma di Francesco Gabbani / Strada facendo di Claudio Baglioni

21 marzo Felicità di Al Bano e Romina / L’italiano di Toto Cutugno

22 marzo Essere umani di Marco Mengoni / Ciao mamma di Jovanotti

23 marzo L’ombelico del mondo di Jovanotti

24 marzo Non avere paura di Tommaso Paradiso

25 marzo Roma-Bangkok di Baby K

26 marzo Comunque andare di Alessandra Amoroso

27 marzo Ricominciamo di Adriano Pappalardo

28 marzo Tanti auguri di Raffaella Carrà

29 marzo Guerriero di Marco Mengoni

30 marzo Albachiara di Vasco Rossi

Di seguito le immagini del flash mob per l’Inno di Mameli:

Fonte foto: https://pixabay.com/it/pianoforte-spartito-foglio-di-musica-1655558/