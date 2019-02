View this post on Instagram

Ce lo avete chiesto in tanti ed ecco finalmente tutte le date del nostro instore tour per il nuovo album “Musica”. 22/02/2019 – MILANO – Mondadori Megastore , Piazza Duomo, 1 ore 18.00 23/02/2019 – MONCALIERI (TO) – Mondadori c/o CC 45° Nord, Via Fortunato Postiglione, 1 ore 16.30 24/02/2019 – PIOVE DI SACCO (PD) – CC Piazzagrande, Via Fratelli Sanguinazzi, 1 ore 17.00 27/02/2019 – FIRENZE – Galleria Del Disco c/o Caffè Letterario Le Murate, Piazza Delle Murate ore 17.30 28/02/2019 – ROMA – Discoteca Laziale, Via Mamiani, 62 ore 18.00 01/03/2019 – MARCIANISE (CE) – Mondadori Megastore c/o CC Campania, Località Aurno, 1 ore 17.00 02/03/2019 – CITTÀ SANT’ANGELO (PE) – Media World c/o CC Pescara Nord, Via Leonardo Petruzzi, 140/142/144 ore 17.00 03/03/2019 – CORCIANO (PG) – CC Quasar Village, Via Aldo Capitini, 8 ore 17.00 06/03/2019 – BOLOGNA – Mondadori Megastore Via M. D’Azeglio 34A ore 18.00 07/03/2019 – STRADA SANTA CATERINA (BA) – Feltrinelli c/o CC Mongolfiera Santa Caterina ore 18.00 08/03/2019 – CARINI (PA) – CC Poseidon, Via Ciachea ore 18.00 09/03/2019 – MISTERBIANCO (CT) – CC Centro Sicilia, Strada Provinciale 54 ore 16.00 10/03/2019 – CASTROFILIPPO (AG) – CC Le Vigne, Strada Statale 640 km 29 – uscita Racalmuto 92020 ore 16:00 #IlVolo #Musica #InstoreTour