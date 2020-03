Calendario #Iosuonodacasa: gli eventi in streaming in programma in questi giorni per affrontare l’emergenza Coronavirus.

Qualcosa si muove. Dopo il lancio dell’iniziativa #iosuonodacasa da parte di Rockol, un progetto cui hanno aderito molto presto le principali testate italiane, è arrivato il via libera da parte di Friends & Partners, una delle principali società di organizzazione eventi in Italia.

Ecco quindi quali sono gli eventi musicali in calendario fino a questo momento da F&P, con il contributo di alcuni degli artisti del loro roster.

Iosuonodacasa: gli eventi in calendario

I live finora organizzati da Friends & Partners non sono per forza concerti acustici da casa, ma anche altri eventi che permettano ai fan di non perdere il contatto con i propri beniamini in questi giorni di ‘clausura forzata’.

Ecco gli appuntamenti organizzati finora:

Paola Turci martedì 10 marzo ore 21

Alberto Urso martedì 10 maroz ore 22

Piero Pelù mercoledì 11 marzo ore 12:12

Modà mercoledì 11 marzo ore 20

Nek mercoledì 11 marzo ore 21

Gianna Nannini giovedì 12 marzo ore 16

Gigi D’Alessio giovedì 12 marzo ore 18

Enrico Nigiotti venerdì 13 marzo ore 18

Marco Masini venerdì 13 marzo ore 21

Questo l’annuncio dell’appuntamento con la Nannini:

Musica contro il Coronavirus

E intanto si moltiplicano le iniziative da parte del mondo della musica per affrontare l’emergenza Coronavirus. Sono tante le raccolte fondi aperte da rappresentanti dello show business musicale, dopo quella famosa di Fedez e Chiara Ferragni, arrivata a oltre 3 milioni di euro e che ha visto il contributo di tanti altri artisti come Arisa e Fabio Rovazzi.

In questo momento di estrema difficoltà per l’Italia, ma anche per il resto del pianeta, la musica sta provando a dare il proprio contributo, reagendo a una situazione che sta creando non pochi disagi anche a un mondo sostenuto economicamente dall’industria dei concerti, oggi impossibilitata a mettersi in moto.