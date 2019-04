Giusy Ferreri in tour nel 2019: le date e i biglietti dei concerti estivi della cantante di Non ti scordar mai di me.

Giusy Ferreri torna in pista. La talentuosa cantante lanciata dal primo X Factor è in procinto di ripartire per un lungo tour italiano che la vedrà protagonista nell’estate del 2019. A dare l’annuncio è stata la stessa Giusy sui propri account social, ammettendo di non essere più nella pelle.

Andiamo a scoprire insieme il calendario completo con tutte le date di questa tournée che per ora prevede 15 concerti, ma che potrebbe essere ampliata nelle prossime settimane.

Giusy Ferreri in tour nel 2019: le date e i biglietti dei concerti

Ecco tutte le date messe in calendario dall’amatissima Giusy Ferreri:

-11 maggio a San Cono (Catania)

-8 giugno a Canepina (Viterbo)

-16 giugno a San Damiano D’Asti (Asti)

-22 giugno a Rami di Ravarino (Modena)

-27 giugno a Policastro (Salerno)

-6 luglio a Pedavena (Belluno)

-15 luglio a Isola del Liri (Frosinone)

-21 luglio a Peschici (Foggia)

-27 luglio a Città Sant’Angelo (Pescara)

Giusy Ferreri

-1° agosto a Mondovì (Cuneo)

-4 agosto a Pagliare del Tronto (Ascoli Piceno)

-12 agosto a Seminara (Reggio Calabria)

-17 agosto a Lioni (Avellino)

-24 agosto a San Felice Circeo (Latina)

-8 settembre a Uta (Cagliari)

Le cose che canto, l’ultimo singolo della cantante

Giusy Ferreri, che ha prestato la voce al tormentone estivo più importante del 2018, Amore e Capoeira, si è rilanciata nel 2019 con un singolo molto apprezzato, ma diverso dal precedente: Le cose che canto, un brano pop energico e moderno, che racconta il trascorrere delle stagioni e il nascere delle passioni.

Un brano che sarà presente, senza omrba di dubbio, anche nella scaletta del prossimo tour estivo, insieme ai grandi classici del suo repertorio e alle sue canzoni migliori, come Novembre o Non ti scordar mai di me.

Di seguito il video ufficale di Le cose che canto: