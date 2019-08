Bruce Springsteen, I’ll Stand by You: ecco la canzone inedita del Boss inserita nella colonna sonora del film Blinded by the Light.

Grande notizia per i fan di Bruce Springsteen: è stata diffusa la colonna sonora del film Blinded by the Light della regista Gurinder Chadha, largamente basato sulla musica del Boss.

Tra le 18 tracce della soundtrack ufficiale non manca un brano inedito, I’ll Stand by You, canzone scritta alcuni anni fa per un’altra celebre pellicola cinematografica ma mai utilizzata finora.

Bruce Sprignsteen, I’ll Stand by You: la nuova canzone del Boss

A quanto pare l’artista di Western Stars ha trovato talmente valido il film della regista indiana da concedere non solo molte delle canzoni più famose del suo repertorio, ma anche tre inediti. Nel dettaglio: una versione acustica di The Promised Land; una versione live di The River; I’ll Stand by You, brano originale mai pubblicato prima.

Quest’ultima è la canzone che il Boss aveva scritto per Harry Potter e la pietra filosofale, ormai parecchi anni fa, ma non venne alla fine mai utilizzata per il celebre film della saga del maghetto più amato di sempre.

Ascoltiamola insieme: ecco I’ll Stand by You.

Blinded by the Light: la trackilst

Il film è ispirato al libro Greetings from Bury Park del giornalista Sarfraz Manzoor e racconta la storia di un ragazzo pakistano che cerca di integrarsi nella cultura occidentale grazie alla musica di Bruce.

Bruce Springsteen

Di seguito la tracklist completa della colonna sonora:

1 – A.R. Rahman – Ode to Javed/Javed’s Poem

2 – Pet Shop Boys – It’s a Sin

3 – A-ha – The Sun Always Shines on T.V.

4 – Springsteen – Dancing in the Dark

5 – Springsteen and the E Street Band – The River (live at New York, 21 settembre 1979)

6 – Springsteen – Badlands

7 – Springsteen – Cover Me

8 – Springsteen and the E Street Band – Thunder Road (live at West Hollywood, 18 ottobre 1975)

9 – Amer Chadha-Patel – Get Outta My Way Fascist Pigs

10 – Springsteen – Prove It All Night

11 – Springsteen – Hungry Heart

12 – Springsteen – Because the Night

13 – Heera – Maar Chadapa

14 – Springsteen – The Promised Land (live at Washington, 11 novembre 2014)

15 – Springsteen – Blinded by the Light

16 – Springsteen – Born to Run

17 – Bruce Springsteen – I’ll Stand by You

18 – A.R. Rahman – For You My Love