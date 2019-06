(Adnkronos/Cinematografo.it) – Mantiene la vetta del box office italiano ‘Aladdin’ di Guy Ritchie, che nel weekend incassa 2.804.245 euro (con 3.205 euro di media copia) e porta a 11.229.024 euro gli introiti complessivi. Entra in seconda posizione ‘Godzilla 2: King of the Monsters’, con 1.014.667 euro, mentre ‘Il traditore’ di Marco Bellocchio è terzo con 930.937 euro e 2.846.466 euro complessivi. Esordio in quarta posizione per ‘Rocketman’, il biopic su Elton John con Taron Egerton: 602.662 euro nel weekend e 706.724 euro complessivi, considerando l’uscita al mercoledì. ‘Dolor y gloria’ di Pedro Almodovar è quinto con 293.503 euro (2.624.718 euro complessivi), mentre ‘John Wick 3 – Parabellum’ scende al sesto posto con 228.857 euro (3.010.897 euro totali). Perdono posizioni anche ‘Attenti a quelle due’, settimo con 128.715 euro, e ‘Pokemon Detective Pikachu’, ottavo con 101.505 euro e 5.131.422 euro complessivi. Chiudono la top ten, rispettivamente in nona e decima posizione, ‘L’angelo del male: Brightburn’ (69.388 euro) e ‘Avengers: Endgame’ (50.952 euro e 29.677.900 euro complessivi). Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, infine, anche questa settimana si registra un incremento degli incassi generali molto positivo, pari al +93,5%.

