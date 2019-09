Freddie Mercury, Never Boring: la data di uscita e la tracklist dei cd contenuti nel box definitivo dedicato alla produzione solista del leader dei Queen.

C’è un Freddie Mercury meno conosciuto ma molto interessante, al di fuori della produzione dei Queen. Per ricordarcelo, proprio il 5 settembre, anniversario della nascita del celebre cantante britannico, è stato annunciato l’arrivo di Never Boring, il box definitivo dedicato alla sua carriera solista.

Andiamo a scoprire il contenuto di questo straordinario cofanetto dedicato a tutti i fan del compianto leader dei Queen.

Freddie Mercury: Never Boring

Never Boring verrà rilasciato sul mercato l’11 ottobre. Il box conterrà 3 CD con 32 brani della sua carriera solista, più un DVD/Blu-ray contenente video e interviste, oltre a uno splendido libro fotografico.

Gli album confluiti all’interno del cofanetto sono nuove edizioni di Mr. Bad Guy e Barcelona, il celebre disco con Montserrat Caballé. Ovviamente, del disco con il soprano verrà inserita non l’edizione originale degli anni Ottanta con i synth e le drum machine, ma quella con le registrazioni dal vivo delle parti musicali con l’orchestra, diffusa per la prima volta nel 2012.

Interessante anche l’introduzione del libro fotografico, firmata da Rami Malek, l’attore che ha interpretato Freddie in Bohemian Rhapsody.

Freddie Mercury

Never Boring: la tracklist

Andiamo a scoprire insieme la tracklist completa di Never Boring il disco che nel box si aggiunge a Mr. Bad Guy e Barcelona:

The Great Pretender

I Was Born to Love You

Barcelona

In My Defence

Love Kills

How Can I Go On (single version)

Love Me Like There’s No Tomorrow

Living On My Own (radio mix)

The Golden Boy (single edit)

Time Waits for No One

She Blows Hot and Cold

Made in Heaven

Di seguito il video di Time Waits for No One, il singolo inedito di Freddie rilasciato alcuni mesi fa: