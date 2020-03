Locatelli (Css): misure fino al 3 aprile, poi si valuterà una proroga

I dati sulla diffusione del Coronavirus di martedì 24 marzo diffusi dalla Protezione civile registrano, mentre il numero di vittime cresce leggermente rispetto a lunedì. Le persone attualmente positive da Coronavirus in Italia sono, ovvero 3.612 persone in più rispetto a lunedì. La crescita dei contagi da un giorno all’altro è dunque del, più bassa della crescita registrata tra domenica e lunedì (+8,1%). Le vittime registrate nel bollettino sono invece, che portano il totale delle vittime in Italia a 6.820. Nella giornata di lunedì i morti erano invece stati 601. Sono 3.396 i pazienti in terapia intensiva, il 6% del totale.

“Su qualche giornale è apparsa una notizia che fa interpretare la possibilità che le misure siano prorogate di default fino a luglio. Assolutamente no. La durata delle attuali misure è il 3 di aprile. Nei giorni precedenti verranno prese le decisioni del caso rispetto al prolungamento o meno”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli nel punto stampa in Protezione Civile.