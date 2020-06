Il curioso caso di Barbara d’Urso e Alfonso Signorini che vi ho portato alla luce un paio di giorni fa ha scritto oggi un altro capitolo, dato che dopo DavideMaggio.it e TvBlog si è aggiunto un altro portale a svelare qualche indiscrezione: il sito 361 Magazine che vanta (anche) la firma di Alfonso Signorini in persona.

Il noto portale – in un editoriale dal titolo “Alfonso Signorini, la stella di punta di Mediaset” – conferma le indiscrezioni trapelate online, sottolineando anche come Barbara d’Urso perda dal proprio portfolio di programmi televisivi anche Domenica Live, restando quindi “con Pomeriggio Cinque e forse Live Non è la d’Urso“.

“Se a settembre è ormai certo che inizierà il GF, in cui il conduttore sarà affiancato da Pupo, la data di inizio dello spazio della domenica potrebbe essere ottobre, e a questo punto non si chiamerebbe più “Domenica Live”. E si scontrerà con un’amica storica, con la “Domenica In” di Mara Venier.

A Barbara d’Urso, quindi, resterebbero “Pomeriggio 5” e, forse “Live Non è La d’Urso”. Anche se la conduttrice continua a ripetere che la sua edizione del GF Nip si farà…”

Se DavideMaggio.it aveva scritto che Alfonso Signorni avrebbe avuto un programma domenicale prima di Domenica Live, i portali TvBlog e 361 Magazine sembrerebbero confermare che il nuovo show di Signorini non andrebbe in onda PRIMA della d’Urso, bensì AL POSTO della stessa d’Urso.

La verità la scopriremo solo a luglio, quando Mediaset annuncerà i suoi palinsesti.