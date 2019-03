“Nessuno vuole il far west, nessuno vuole comprare una pistola per fare giustizia da sé, ma solo difendersi. Non è certo possibile avere un poliziotto per ogni persona. Questa legge è una legge tampone, ma comunque un passo avanti per le vittime come noi che abbiamo subito aggressioni e rapine”. Così, commentando all’Adnkronos la nuova legge sulla legittima difesa approvata oggi in Senato, Graziano Stacchio, il benzinaio che il 3 febbraio 2015, a Ponte di Nanto, provincia di Vicenza, intervenne all’assalto di un commando di cinque uomini contro la gioielleria di Roberto Zancan e con un fucile legalmente denunciato sparò e colpì, uccidendolo, uno dei rapinatori.

