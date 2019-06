“Ti confesso la verità: so che è una cosa bella, e per carità nessun problema se accade, ma odio veramente quando vengo definito ‘sex symbol’. Per me è una cosa imbarazzante!”. Occhi blu, carnagione scura, sguardo intenso, fisico da modello, attore e regista. Ce le ha proprio tutte Jesse Williams, il bellissimo protagonista della celebre serie TV ‘Grey’s Anatomy’, per essere definito tale dai milioni di fans in tutto il mondo, ma, come dice in un’intervista all’AdnKronos, questa è una delle cose che ama meno del suo lavoro. Ospite del Filming Italy Sardegna Festival, in corso al Forte Village di Santa Margherita di Pula in Sardegna, l’attore americano svela come vive la sua professione, rivelando aspetti inediti.

