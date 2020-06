Bayern davanti a Manchester City e Liverpool

– E’ il Bayern Monaco la squadra che fa “viaggiare” di più la palla in Europa. Lo dice un’indagine del Cies Football Observatory Weekly Post, che analizza i dati InStat sul movimento della palla in chilometri durante le fasi di possesso da parte di squadre provenienti da 35 competizioni europee per le stagioni 2018/19 e 2019/20 (2018 e 2019 per le leghe estive). I campioni di Germania con 12,7 km per partita superano il Manchester City (12,5 km) e il Liverpool (12,3 km), fresco vincitore della Premier League.

I giocatori del Bayern Monaco ottengono in media un numero leggermente inferiore di passaggi a partita rispetto a quelli del Manchester City (705 contro 722), ma la loro distanza è maggiore: 18,0 metri contro 17,3. I giocatori del Liverpool, invece, effettuano solo 654 passaggi per partita (nona posizione), ma la loro lunghezza (18,8 metri) è superiore rispetto alle formazioni che li precedono in questa speciale classifica.

Gattuso meglio di Sarri

La prima squadra italiana è il Napoli di Gattuso, 14° con 10,9 Km e 634 passaggi. La Juventus di Sarri è addirittura al 36° posto con 10,5 km e 690 passaggi. La terza italiana in classifica è l’Inter, 41esima. Al quarto posto a sorpresa il Crotone che col suo 58° posto si piazza nettamente davanti ad Atalanta (71°) e Milan (97°). Meglio dei rossoneri c’è lo Spezia (80°). Tutte le altre italiane di A e B sono fuori dalla Top100.

In Scozia i passaggi più lunghi

Il club greco del Panionios è in fondo alla classifica con una distanza di circolazione della palla di circa 6,8 chilometri a partita. Il Cardiff è penultima con il minor numero di passaggi riusciti complessivamente (326). Le lunghezze medie dei passaggi più lunghi sono state registrate per due squadre scozzesi: il Livingston (23,1 metri) e l’Hamilton Academical (22,4).