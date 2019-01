“Nel lontano 2001, dopo il mio primo volo da solista al 70° Stormo di Latina. Uno dei giorni più belli della mia vita. Un grande in bocca al lupo alle allieve pilote e agli allievi piloti dell’Aeronautica Militare che oggi stanno lavorando duramente per realizzare il loro sogno”. Scrive così Samantha Cristoforetti in un tweet, ricordando il suo ‘battesimo del volo’ dopo essere diventata pilota dell’Aeronautica militare. Un rituale al quale vengono sottoposti tutti gli aviatori in Accademia quando diventano piloti. Cristoforetti, infatti, oltre ad essere astronauta, nel 2001 è entrata all’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, uscendone nel 2005 come ufficiale pilota.

