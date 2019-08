Il Barcellona continua a sperare di riabbracciare Neymar. La trattativa con il Psg va avanti anche se le parti restano distanti. Il club francese, secondo quanto racconta l’Equipe, si è detto disposto ad accettare contropartite tecniche ma solo se accompagnate da un assegno di almeno 100 milioni di euro. I blaugrana non sono disposti a versare la cifra vista la spesa di 200 milioni già effettuata in questa sessione di mercato per ingaggiare Griezmann, De Jong e Junior Firpo. Ma i parigini al momento sembrano irremovibili: necessitano di molti soldi per poter ingaggiare un top player prima della fine del mercato. Gli obiettivi principali restano Paulo Dybala della Juventus e Gigio Donnarumma del Milan. E sempre dalla Francia assicurano che il Psg, per lasciar andare via il brasiliano, ha chiesto al Barça 100 milioni più Coutinho, Semedo o Dembélé. Avrebbe invece escluso Rakitic dall’operazione, perché con gli arrivi di Gueye o Herrera non lo considerano necessario. Il Barcellona però, sottolinea la stampa catalana, continua a considerare come unica soluzione possibile lo scambio di giocatori e a questo punto aspetta che sia il giocatore, ormai fuori dal progetto tattico di Tuchel, a forzare la mano. Sullo sfondo resta sempre il Real Madrid.

Zidane insiste per Didier Pogba e frena per l’arrivo di van de Beek. Secondo il quotidiano spagnolo ‘Mundo Deportivo’ l’allenatore francese del Real rimane fermo nella sua posizione di chiedere il centrocampista del Manchester United anche se il club non intende commettere follie economiche per il francese. Questa situazione ha rallentato l’arrivo del centrocampista olandese Donny Van de Beek. Il club spagnolo ha già un accordo con il giocatore classe ’97 e spera di chiudere l’operazione con l’Ajax per circa 50 milioni di euro. Tuttavia, stando alla stampa spagnola, Zidane ha in qualche modo congelato la trattativa. L’allenatore ritiene che l’olandese non sia decisivo per il Real mentre vede Pogba come il giocatore chiave per fare un salto di qualità. La firma di van de Beek al Real Madrid non è comunque esclusa e nel club stanno aspettando che Zidane dia il via libera per inserirlo subito nella rosa.

Manca ormai solo l’ufficialità per sancire il ritorno in Italia di Balotelli e il suo approdo al Brescia. Il Flamengo, che era interessato all’ex giocatore di Manchester City e Liverpool, ha infatti annunciato di aver interrotto le trattative per provare a portare Balotelli in Brasile. “Il Flamengo, Mario Balotelli e i loro rappresentanti hanno deciso, di comune accordo e dopo due giorni di cordiali incontri a Monaco, di chiudere in data odierna le trattative che implicano il possibile ingaggio del giocatore”. Porte spalancate per il Brescia.

In attesa di annunciare l’arrivo di Irving Lozano (visite mediche ad inizio della prossima settimana) il Napoli registra le voci provenienti dalla Spagna su James Rodriguez. Le ultime parlano di un Florentino Perez che avrebbe deciso di togliere il colombiano dal mercato, che non rientrerebbe però nel progetto tecnico di Zidane che finora lo ha escluso da tutte le amichevoli. Il Napoli ha il sì del giocatore, il suo agente Mendes sta cercando di ammorbidire la posizione del Real che intende cedere il giocatore solo a titolo definitivo o al massimo in prestito oneroso con obbligo di riscatto. Napoli che resta vigile anche su Icardi il cui futuro dovrebbe decidersi la prossima settimana. L’argentino ha messo la Juve in cima ai suoi desideri ma la trattativa non è semplice e da Torino non arrivano segnali incoraggianti. Su icardi c’è anche la Roma che vuole inserire nella trattativa Dzeko.

La Roma oggi ha ufficializzato il rinnovo di Cengiz Under. L’esterno d’attacco turco ha allungato il contratto fino al 2023 con un robusto aumento dell’ingaggio (da uno a due milioni bonus compresi). La Sampdoria continua il pressing sul 23enne francese François Kamano del Bordeaux: l’accordo col club è stato definito sulla base di 11 milioni più bonus ma manca l’intesa col giocatore. Il suo entourage ha ascoltato le proposte blucerchiate ma il ragazzo vorrebbe giocare le coppe europee. Si aspetta una risposta definitiva nelle prossime ore. Intanto per l’attacco spunta il nome di Nikola Kalinic in uscita dall’Atletico Madrid: potrebbe essere lui il rinforzo per la linea offensiva se gli spagnoli accettassero un prestito oneroso.