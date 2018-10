Il Barça umilia il Real

Luis Suarez (AFP)

Il Barcellona asfalta il Real Madrid 5-1 nel ‘Clasico’ della Liga spagnola. Dominio blaugrana, con una tripletta di Luis Suarez, e disastro per i blancos che vengono travolti da una clamorosa goleada. Il Barça, anche senza Messi, sfrutta la serata di grazia dell’attaccante uruguaiano e si piazza al comando della Liga con 21 punti, inseguito dall’Atletico a 19. Solo 14 i punti del Real.

LA CRONACA – Il Barcellona passa in vantaggio dopo appena 11 minuti: Jordi Alba sfonda sulla sinistra, entra in area e crossa per Coutinho che deve solo spingere in rete. Courtois battuto, 1-0 Barcellona.

Raddoppia Suarez su calcio di rigore, poi ci pensa Marcelo a riaprire provvisoriamente il match: Isco mette in mezzo un cross basso che, deviato da Ter Stegen e Lenglet, termina tra i piedi del brasiliano che batte il portiere e fa 2-1. All’11esimo della ripresa, poi, il momento che poteva cambiare tutto: Real vicino al pareggio con Modric che calcia a botta sicura in area ma il suo missile rasoterra prende il palo, con Ter Stegen immobile.

E così, alla mezz’ora il Barça, passa ancora: ripartenza dei catalani con Sergi Roberto che crossa per Suarez che, da fermo, gira in rete di testa. Poi l’uruguaiano cala il suo tris: ‘El Pistolero’ chiude la partita al 38esimo della ripresa con uno splendido tocco sotto sull’uscita di Courtois, beffato per la quarta volta. Quasi allo scadere arriva poi la quinta rete dei blaugrana, con Vidal che tocca di testa in rete un cross di Dembelè.