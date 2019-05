di Silvia Mancinelli

“Mi ha picchiato, sì. Mi ha spinto e buttato a terra insieme al suo amico Andrea che diceva che non potevo stare qui. Che doveva spacciare, gli davo fastidio. Ma che disturbo gli do io?”. Non solo Deborah, non solo Antonia. Tra le vittime di Lorenzo Sciacquaroni, il 41enne ucciso al culmine dell’ennesima violenta lite all’alba di domenica dalla figlia 19enne, c’è Vasilio. Romeno senza fissa dimora, vive davanti al bar ‘De la Vallée’ in via Salaria insieme al suo inseparabile cane ‘Colorado’. Venerdì scorso, come pure aveva raccontato il barista che lo ha salvato, è stato aggredito senza alcun motivo dal 41enne ex pugile e dall’amico Andrea.

