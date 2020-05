(di Elvira Terranova)- “E’ dura stare chiusi per quasi tre mesi. Le bollette arrivano e vanno pagate subito, ma senza entrate diventa sempre più difficile. Spero davvero che il Governo ci ripensi e faccia riaprire i barbieri prima del primo giugno. Non conviene più lavorare. Se continua così, potrei anche chiudere la mia bottega”. E ancora: “Anche il Capo dello Stato avrebbe bisogno di tagliare i capelli… Conte pare li tagli da solo, il Presidente Mattarella aspetta di tornare a Palermo”. A parlare con l’Adnkronos è Franco Alfonso, il barbiere storico del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha il salone a Palermo. E anche il suo negozio è chiuso, come quello di migliaia di altri parrucchieri e barbieri, dopo il lockdown.

